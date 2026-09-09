حمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، جماعة الحوثي المسئولية الكاملة عن جولة القتال الأخيرة وتداعياتها الإنسانية والأمنية، مؤكدًا أن «الميليشيات هي من اختارت التصعيد العسكري وعليها تحمل نتائجه».

ودعا العليمي، خلال لقائه بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في العاصمة السعودية الرياض، المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في مقاربته للأزمة اليمنية والتوقف عن سياسة احتواء التصعيد دون معالجة أسبابه، مشدداً على أن التهدئة التي لا تمنع إعادة التسليح تتحول إلى فرصة للجماعة للتحضير لجولات قتالية جديدة، وفق شبكة العربية.

وأشار إلى أن الهجمات الأخيرة التي طالت أحياء سكنية ومخيمات نازحين في مأرب وتعز والحديدة، فضلاً عن استهداف أراضٍ سعودية، تعكس ارتهاناً للأجندة الإيرانية للوصول إلى مضيق باب المندب، مستبعداً أي مساواة بين حق الدولة في حماية مواطنيها وبين الطرف المعتدي.

وأضاف: "نحن لا نطلب من المجتمع الدولي أن يحارب بدلا عن اليمنيين، بل أن ينفذ قراراته، وأن يدعم جهود الدولة اليمنية لاستعادة مؤسساتها، وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها، وإنهاء التهديد الذي طال اليمنيين والمنطقة والملاحة الدولية".

وجدد رئيس مجلس القيادة، التأكيد على أن أمن اليمن وأمن المملكة ودول الجوار مترابط، بجانب أن استمرار استخدام الأراضي اليمنية لتهديد المصالح الإقليمية والدولية لن يخدم أي فرصة جادة للسلام.

من جانبهم، أدان سفراء الدول الراعية التصعيد الحوثي والهجمات التي طالت المنشآت المدنية ومرافق الطاقة في اليمن والسعودية، مؤكدين دعمهم للشرعية وحق الدولة المشروع في حماية أراضيها ومواطنيها وفق القانون الدولي.