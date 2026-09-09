وزير التموين يلتقي أعضاء بالنواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين

التقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة عدد من الملفات والطلبات المرتبطة بالخدمات التموينية واحتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي يعقدها وزير التموين مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار تعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع ممثلي الشعب، والاستماع إلى مطالب المواطنين والعمل على سرعة التعامل معها من خلال الجهات المختصة بالوزارة.

وأكد شريف فاروق خلال اللقاء أهمية الدور الذي يقوم به أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في نقل احتياجات المواطنين ومشكلاتهم، باعتبارهم حلقة وصل بين المواطنين والأجهزة التنفيذية، مشددًا على اهتمام الوزارة بدراسة الطلبات والمقترحات التي يتقدمون بها والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بالخدمات التموينية، إلى جانب مناقشة احتياجات بعض المنشآت والمناطق التموينية، فضلًا عن استعراض مجموعة من المقترحات التي تستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير أداء القطاعات والجهات التابعة لوزارة التموين.

ووجّه وزير التموين إدارة الاتصال السياسي بالوزارة بسرعة فرز ودراسة الطلبات المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مع التنسيق مع الهيئات والجهات التابعة للوزارة لبحث كل طلب واتخاذ ما يلزم بشأنه، وسرعة إعداد الردود اللازمة عليها.

وشدد فاروق على ضرورة التعامل مع مطالب المواطنين الواردة من خلال أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالسرعة المطلوبة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات التموينية وتعزيز كفاءة الاستجابة للشكاوى والطلبات الجماهيرية.

وأكد وزير التموين استمرار عقد اللقاءات الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارها إحدى آليات التواصل المباشر مع ممثلي الشعب، والاستفادة من المقترحات والرؤى المطروحة لتطوير منظومة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.