قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مساحة الأرض الزراعية في مصر تبلغ اليوم 10.5 مليون فدان، مؤكدا أنها في زيادة مستمرة بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والمشروعات القومية الجديدة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر " TEN" أن هذه المساحة يقابلها 17.5 مليون فدان كمساحة محصولية نتيجة تعاقب العروات الصيفية والشتوية، موضحا أن هذه التوسعات انعكست على محصول القمح بانخفاض معدلات الاستيراد بنحو 10%، وتجاوزت الكميات الموردة لوزارة التموين حاجز 5 ملايين طن.

ولفت إلى تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من محصول السكر مع وجود فوائض متاحة حاليا، مشيرا إلى أن الصادرات الزراعية سجلت أكثر من 9.5 مليون طن حتى الآن، بعد أن حققت مصر 11.6 مليار دولار كصادرات زراعية وسلع مصنعة في العام الماضي.

ونوه إلى اهتمام الوزارة بزيادة الإنتاجية الرأسية للفدان وتعظيم استغلال وحدتي الأرض والمياه، لافتا إلى أن زيادة إنتاجية القمح بمقدار إردب واحد فقط في مصر تعادل زيادة نحو 300 ألف فدان جديد.

وأكد أن تطبيق التقنيات الحديثة وأبحاث مركز البحوث الزراعية وتطوير البذور والتقاوي المعتمدة ساهم في رفع إنتاجية فدان القمح من 13 و14 إردبا قبل 10 سنوات إلى متوسط يتراوح بين 18 و20 إردبا حاليا، بل وتصل الإنتاجية في بعض المناطق إلى 22 و24 إردبا للفدان.

وأوضح أن الدولة تقدم الأسمدة المدعمة للسلع والمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة والخضراوات، لافتا إلى أن سعر طن السماد المدعم 4500 جنيه، في حين يتجاوز سعره في السوق العالمي 500 إلى 600 دولار للطن، أي ما يعادل 4 أضعاف السعر المدعم.

ولفت إلى أن وزارة الزراعة وزعت نحو 700 ألف طن من الأسمدة المدعمة على صغار المزارعين خلال الموسم الصيفي الحالي وحتى الآن.