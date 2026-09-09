هيثم حسن أساسيًا مع سيلتيك أمام سانت جونستون في الدوري الاسكتلندي

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أعلن مارتن أونيل، المدير الفني لفريق سيلتيك، التشكيل الأساسي لمواجهة سانت جونستون، مساء اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة في الدوري الاسكتلندي.

وشهد تشكيل سيلتيك استمرار هيثم حسن في التشكيل الأساسي، ليواصل اللاعب ظهوره مع الفريق منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من ريال أوفييدو.

ويشارك هيثم حسن أساسيًا للمباراة الثالثة على التوالي مع سيلتيك، بعدما بدأ مباراتي فالكيرك وسانت ميرين، ونجح في ترك بصمة مميزة خلال مشاركاته الأخيرة.

ويدخل سيلتيك المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري الاسكتلندي برصيد 15 نقطة، بينما يحتل سانت جونستون المركز السابع برصيد 7 نقاط.

تشكيل سيلتيك أمام سانت جونستون:

حراسة المرمى: جونستون.

خط الدفاع: دونوفان، تراستي، موراي، سكيلز.

خط الوسط: مكجريجور، باور، سورينسن.

خط الهجوم: هيثم حسن، توننكتي، هوج