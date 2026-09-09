 الكرملين: كييف تعلم المطلوب للوصول إلى تسوية سلمية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكرملين: كييف تعلم المطلوب للوصول إلى تسوية سلمية

شهد عماد
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2026 - 6:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2026 - 6:39 م

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن النظام في كييف "يواجه موقف صعب للغاية"، وذلك يرجع إلى نقص التمويل والأسلحة.

وصرح بيسكوف بأن حكومة أوكرانيا تعلم المطلوب للمضي قدمًا نحو مسار يفضي إلى تسوية سلمية للصراع، بحسب وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وعلى حد تعبيره، فإن النظام في كييف "يواجه موقف صعب للغاية" وذلك بسبب نقص التمويل والأسلحة، لذا بدأت السلطات الأوكرانية في إظهار بعض المرونة.

وأضاف بيسكوف: "ولكن هذه ليست المرونة المطلوبة".

وأوضح أن "كييف تعلم تماما ما ينبغي القيام به، وتعلم التسويات التي ينبغي أن تستعد لتقديمها للمضي قدمًا نحو تسوية سلمية."

وفي وقت سابق، قال بيسكوف إن الكرملين لن يناقش ‌علنًا ⁠العناصر المحتملة لتسوية محتملة، لكن توجد "إرادة سياسية مؤكدة" لاستئناف المحادثات، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

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