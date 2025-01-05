قبل نحو أسبوعين من مغادرته للبيت الأبيض، منح الرئيس الأمريكي جو بايدن وسام الحرية الرئاسي لعدد من الشخصيات، من أبرزهم أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يلعب في صفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي، بجانب وزيرة الخارجية والمرشحة السابقة هيلاري كلينتون.

وذكر البيت الأبيض أن الحاصلين على الجوائز قدموا إسهامات نموذجية لازدهار الولايات المتحدة، أو قيمها أو أمنها أو السلام العالمي أو غير ذلك من المساعي المجتمعية أو العامة أو الخاصة المهمة.

-غياب ميسي

لم يحضر ميسي حفل تكريمه وتقليده بأحد أرفع الأوسمة في التاريخ الأمريكي، وبرر غيابه بتضارب في المواعيد والالتزامات السابقة التي لم تكمنه من الحضور، لكنه ثمن هذه البادرة وأشار إلى أنه يأمل أن تتاح له الفرصة لمقابلة الرئيس بايدن في المستقبل القريب.

-ما تاريخ وسام الحرية الأمريكي؟

يُعد وسام الحرية الرئاسي أعلى تكريم مدني في الولايات المتحدة، يُمنح للأفراد الذين قدموا إسهامات بارزة في الأمن القومي الأمريكي، أو السلام العالمي، أو الإنجازات الثقافية، أو غيرها من الأعمال العامة والخاصة ذات الأثر الكبير.

وتأسس الوسام لأول مرة بموجب أمر تنفيذي وقّعه الرئيس الأمريكي هاري ترومان في 6 يوليو 1945، وكان يهدف حينها لتكريم المدنيين على خدماتهم البارزة خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي 22 فبراير 1963، أعاد الرئيس جون كينيدي إطلاق الوسام تحت اسم وسام الحرية الرئاسي، مضيفًا إليه تكريم الإنجازات الثقافية.

ومن مفارقات القدر أن كينيدي لم يتمكن من تسليم الوسام الذي أعاد إحيائه ولو لمرة واحدة، حيث حال دون ذلك حادث اغتياله في 6 ديسمبر 1963، لكن خلفه ليندون جونسون أقر القائمة التي اختارها الرئيس جون كيندي قبل وفاته.

-تصميم الوسام

يتألف الوسام من شريط أزرق تتوسطه نجمة بيضاء محاطة بـ13 نجمة ذهبية على خلفية زرقاء، في إشارة إلى تصميم ختم الرئاسة الأمريكية، خلف النجمة، يوجد شكل خماسي أحمر مع نسور ذهبية تربط نقاط النجمة، ويُحفر اسم الحاصل على الوسام على الجانب الخلفي منه، بحسب دائرة المعارف البريطانية.

- المطبخ العالمي

ومن بين أبرز الحاصلين على الوسام الطاهي خوسيه أندريس، مؤسّس منظّمة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية التي أطعمت عشرات الأشخاص في مناطق الصراع، بما في ذلك في غزة، حيث قُتل بعض عمال الإغاثة التابعين لها في العام الماضي.