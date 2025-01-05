عشائر غزة تحذر من تأخر تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي

أعلن "التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية" دعمه المطلق للجهود التي تبذلها مصر لتشكيل لجنة إسناد مجتمعي تدير قطاع غزة مؤقتا.

وقال التجمع -في بيان- إن لجنة الإسناد يجب أن تتشكل بموجب مرسوم يصدر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس باعتبار قطاع غزة جزءا لا يتجزأ من فلسطين، محذرا من أن التعطيل يعني التخلي عن الشعب الفلسطيني وإفساح المجال للاحتلال لتنفيذ مخططاته في التهجير والإبادة.

وطالب التجمع الرئيس الفلسطيني بأن "يكون جريئا في إصدار المرسوم الذي ينتظره شعبنا الذبيح وألا يستمر في صمته وانتظاره ليرى مصير غزة التي تباد منذ 457 يوما دون نصير أو عون من أحد"، بحسب موقع الجزيرة نت الإخباري.

انقسام ومطالب

وتابع قائلا في بيانه، إن التاريخ لن يرحم الصامتين ولن يسامح المتفرجين على ذبحنا، وإن الشرعية الحقيقية هي شرعية المقاوم والشهيد والشعب الذي قدّم تضحيات لم يعرفها التاريخ من قبل.

وأكد التجمع أنه: يرى في لجنة الإسناد فرصة وطنية حقيقية لإنقاذ شعبنا والخروج من دوامة الانقسام البغيض تمهيدا لبناء شراكة وطنية حقيقية خاصة أن كافة المكونات الفلسطينية من فصائل ومؤسسات المجتمع المدني والعشائري والتجمعات الشعبية والاتحادات المهنية تؤكد على ضرورة الشروع الفوري في تشكيل اللجنة وتفعيلها، فلم يعد في الوقت متسع لمزيد من المعاناة والإبادة، فكل دقيقة تمر تعني مزيدا من الدماء والدمار والشهداء والضياع.

ويجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية تجمع شعبي غير حكومي يضم ممثلين عن أغلب القبائل والعشائر والعائلات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والشتات.