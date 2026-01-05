صحيفة ألمانية: ترامب باختطافه مادورو أدخل زيلينسكي في حقل ألغام

قالت صحيفة "بيرلينر تسايتونغ" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باختطافه رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، أدخل فلاديمير زيلينسكي في حقل ألغام سياسية.



وجاء في تقرير الصحيفة الألمانية: "الوضع حساس بشكل خاص بالنسبة لزيلينسكي شخصيا. فأي رد منه على الأزمة في فنزويلا يُعد بالنسبة له حقلا من الألغام السياسية".



وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي وجد نفسه أيضا في وضعٍ شبه مشلول، إذ يخشى بدوره فقدان رضا واشنطن إذا ما استجاب بشكل غير مناسب للخطوات الأمريكية في فنزويلا.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الوضع يجعل موقف كييف أكثر هشاشة وضعفا.

وخلُصت الصحيفة قائلة: "سيتعين على أوكرانيا وأوروبا التعامل مع هذه المشكلة على المدى الطويل، فاعتقال مادورو يُظهر بوضوح أن تغيير الأنظمة قد يعتبر مجددا أداة مشروعة في السياسة الغربية، متى ما خدم ذلك مصالحها الخاصة".