اعتقلت قوات إسرائيلية، فجر الاثنين، 54 فلسطينيا بينهم طفل وصحفية خلال اقتحامات واسعة بأنحاء الضفة الغربية المحتلة، بحسب مصادر محلية.

ونقل مراسل الأناضول، عن مصادر محلية، طلبت عدم الكشف عن هويتها لدواع أمنية، قولها إن قوات إسرائيلية نفذت عمليات دهم واسعة لمنازل، تخللتها اعتقالات طالت مواطنين فلسطينيين من محافظات عدة، بينهم صحفية وطفل وأسرى سابقون.

وأضافت المصادر أن القوات اعتقلت 21 فلسطينيا من بلدة عورتا جنوب نابلس، وواحدا من مدينة نابلس (شمال)، و20 من مخيم عايدة شمال بيت لحم (جنوب)، و5 من محافظة قلقيلية.

كما اعتقلت 3 فلسطينيين بينهم طفل من طولكرم، واثنين من طوباس (شمال)، وواحدا من بلدة سلواد شرق رام الله (وسط)، بحسب المصادر.

وأفادت بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت أيضا الصحفية إيناس أخلاوي من بلدة إذنا غرب الخليل (جنوب).

ووفقا للمصادر رافقت حملة الاقتحامات عمليات تفتيش واسعة للمنازل وتخريب لمحتوياتها، وسط انتشار مكثف للقوات في المناطق المستهدفة.