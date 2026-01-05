الشرطة السويسرية تعلن الحصيلة النهائية لجنسيات وهويات ضحايا حريق رأس السنة

أعلنت الشرطة السويسرية اليوم الاثنين، تحديد هويات جميع الأشخاص الذين أصيبوا في الحريق الذي شهدته حانة خلال احتفالات رأس السنة، مؤكدة أن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 116 شخصا.

وأشارت الشرطة إلى أنه لا يزال ما يزيد عن ثلثي المصابين في المستشفيات.

وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق عن إصابة 119 شخصا، بالإضافة إلى 40 قتيلا، بيد أن الشرطة أوضحت اليوم الاثنين أن ثلاثة أشخاص تم إدخالهم إلى المستشفيات ليلة الحادث في كران مونتانا نُسبوا عن طريق الخطأ إلى الحريق الذي اندلع في حانة لو كونستيلاسيون.

ووفقا لبيان الشرطة، تضم قائمة الجرحى 68 مواطنا سويسريا و21 فرنسيا و10 إيطاليين وأربعة صرب وبولنديين اثنين وشخصا واحدا من كل من أستراليا وبلجيكا والبوسنة والهرسك والتشيك ولوكسمبورج والبرتغال والكونغو.

كما شملت القائمة أربعة من مزدوجي الجنسية (فرنسا وفنلندا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا وبلجيكا وإيطاليا والفلبين.

وأشارت الشرطة إلى أن 83 مصابا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، دون تقديم تفاصيل إضافية حول حالتهم الصحية أو أعمارهم.