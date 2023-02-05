رابطة الأندية تكشف مواعيد مباريات 4 جولات من الدوري الممتاز

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الأحد، عن مواعيد 4 جولات جديدة من الدور الثاني لـ مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الـ 17 والأخيرة من الدور الأول للدوري الممتاز اليوم الأحد، فيما تختتم مباريات الجولة يوم الثلاثاء القادم.

بينما ستنطلق الجولة الـ 18 من الدوري الممتاز يوم الخميس القادم بمواجهة أسوان والاتحاد السكندري، فيما ستختتم مباريات الجولة يوم 16 من شهر فبراير الجاري.

فيما ستقام مباريات الجولة الـ 19 من المسابقة خلال الفترة بين 19 حتى 22 فبراير الجاري، بينما الجولة الـ 20 في الفترة بين 26 من الشهر ذاته حتى الثالث من مارس القادم.

وستلعب مباريات الجولة الـ 21 خلال الفترة بين 5 حتى 13 مارس القادم.

كما أوضحت الرابطة، أن مباريات الجولة 22 ستقام عقب معسكر المنتخبين الأول والأولمبي خلال الفترة من 19 وحتى 30 مارس المقبل، مع التأكيد على إقامة مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، وكذلك لقاءات النسخة الجديدة من كأس الرابطة خلال الفترة من 13 وحتى 30 مارس.