وزيرا التنمية المحلية وقطاع الأعمال ينعيان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق

نعى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، ببالغ الحزن والأسى المهندس شريف إسماعيل ، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، رئيس الوزراء السابق، والذي وافته المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عما قدمه من خدمات لوطنه خير الجزاء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعرب اللواء هشام آمنة عن تقديره للدور الوطني البارز الذي ساهم به المهندس شريف إسماعيل خلال سنوات عمله بالحكومة المصرية، وتحمله المسئولية في أصعب الظروف مترفعاً عن كل المكاسب في سبيل إعلاء مصلحة الوطن.

ولفت إلى إسهاماته الاقتصادية الكبيرة، مؤكدا أنه كان نموذجاً للعطاء والخبرة الاقتصادية الكبيرة والعمل الدائم لمصلحة الوطن.

وأكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وجميع العاملين بالوزارة والهيئات والشركات التابعة لها، أن المهندس شريف إسماعيل تولى رئاسة مجلس الوزراء في ظروف عصيبة وفارقة في تاريخ الوطن، أدى خلالها واجبه بأمانة وإخلاص وشرف، وكانت رحلته حافله بالعمل والعطاء والتجرد لخدمة بلاده.