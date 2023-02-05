ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة هازارد قبل مواجهة الأهلي بمونديال الأندية

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أعلن فريق ريال مدريد تفاصيل إصابة لاعبه البلجيكي إدين هازارد، قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأوضح الفريق الإسباني في بيان رسمي، تشخيص إصابة هازارد وأكد أنه مصاب بالوتر الرضفي في ركبته اليسرى وسيظل اللاعب تحت الملاحظة، دون تحديد مدة غيابه عن المبارات.

ويلعب ريال مدريد مع ريال مايوركا غدا الأحد، ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري الإسباني.

ويواجه ريال مدريد نظيره الأهلي الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتعد المواجهة هي الأولى بشكل رسمي بين الأهلي وريال مدريد بعد مواجهة أولى ودية في 2001 وانتهى بفوز الأحمر بهدف دون مقابل.