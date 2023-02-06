استطلاع: غالبية الأمريكيين يرون أن إعادة هيكلة الشرطة ضرورية

كشف استطلاع للرأي أن الغالبية العظمى من الأمريكيين يعتقدون بضرورة إحداث تغييرات في أقسام الشرطة الأمريكية وسط دعوات للإصلاح في أعقاب وفاة تاير نيكولز في ممفيس بولاية تين الشهر الماضي.

وأظهر استطلاع نشرت نتائجه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن 89 بالمائة من المستطلعين قالوا إنه يجب أن تكون هناك تغييرات داخل أقسام الشرطة في الولايات المتحدة، بينما لم يوافق 11 بالمائة من الذين شملهم الاستطلاع.

وقال ما يقرب من نصف المستجيبين - 47 في المائة - إنه ينبغي إجراء تغييرات كبيرة في أقسام الشرطة، بينما قال 42 في المائة إنه ينبغي تنفيذ تغييرات طفيفة.

وعلى غرار الأحزاب السياسية، قال 95 في المائة من الديمقراطيين الذين شملهم الاستطلاع أنه يجب إجراء تغييرات داخل إدارات الشرطة في الولايات المتحدة، في حين عارضها 5 في المائة فقط.

وقال 84 في المائة من المستجيبين الجمهوريين إنه ينبغي إجراء تغييرات داخل إدارات الشرطة في الولايات المتحدة، بينما عارضها 16 في المائة، وفقًا للاستطلاع.

وأوضح تسعة وثمانون بالمائة من المستطلعين المستقلين أنه يجب تنفيذ إصلاحات في أقسام الشرطة في الولايات المتحدة، وعارض ذلك 11 بالمائة.

وعند سؤالهم عما إذا كان إصلاح الشرطة في الولايات المتحدة يمثل أولوية قصوى، قال 61 في المائة من الديمقراطيين إنه يجب ذلك، كما فعل 47 في المائة من المستقلين و29 في المائة من الجمهوريين.

ويأتي الاستطلاع الجديد في الوقت الذي بذل فيه العديد من الشخصيات البارزة جهودًا متجددة لتمرير قانون إصلاح الشرطة بعد وفاة نيكولز، وهو رجل أسود يبلغ من العمر 29 عامًا، توفي بعد ثلاثة أيام من تعرضه للضرب واللكم والركل من قبل خمسة من ضباط شرطة ممفيس.

وأظهرت لقطات كاميرا الحادث، الذي وقع الشهر الماضي، رجال الشرطة الخمسة وهم يضربون نيكولز لمدة ثلاث دقائق ويتركونه على الأرض دون أي رعاية طبية لأكثر من 20 دقيقة بعد ذلك.

وتم فصل ضباط شرطة ممفيس الخمسة، وجميعهم من السود، من مناصبهم داخل الإدارة ووجهت إليهم تهمة القتل العمد من الدرجة الثانية وجرائم أخرى تتعلق بالحادث.

وقال رئيس بلدية مدينة ممفيس بولاية تينيسي جيم ستريكلاند إن وزارة العدل ستجري تدقيقا لقسم شرطة المدينة فيما يتعلق بوفاة نيكولز.