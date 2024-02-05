 بلغاريا: المزارعون ينظمون مظاهرة أمام وزارة الزراعة بسبب ارتفاع التكاليف - بوابة الشروق
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بلغاريا: المزارعون ينظمون مظاهرة أمام وزارة الزراعة بسبب ارتفاع التكاليف

د ب أ
نشر في: الإثنين 5 فبراير 2024 - 8:48 م | آخر تحديث: الإثنين 5 فبراير 2024 - 8:48 م

نظم المزارعون البلغاريون مظاهرة أمام وزارة الزراعة حيث انضموا إلى نظرائهم في بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى، واحتشدوا في الشوارع لصب جام غضبهم على الزعماء السياسيين بسبب ارتفاع التكاليف والمنافسة غير العادلة.

وطالب أعضاء واحدة من عدة منظمات للمزارعين شاركت في المظاهرة ، باستقالة وزير الزراعة كيريل فاتيف أمام وزارته في صوفيا اليوم الاثنين.

وصرح وزير الزراعة السابق فينتسيسلاف فاربانوف لقناة "بي تي في" التليفزيونية البلغارية في صوفيا بقوله "لقد فشل في حماية مصالحنا من تدفق المنتجات الأوكرانية".

ويرأس فاربانوف الآن رابطة المنتجين الزراعيين.

وبث التليفزيون البلغاري مشاهد للمزارعين وهم يشعلون النار في كومة من القش ،وضعوها أمام وزارة الزراعة. ثم قاموا بعد ذلك بإطفاء اللهب بالحليب.

كما قام المزارعون بسد طريق رئيسي في صوفيا لفترة مؤقتة.

ويطالب المزارعون البلغاريون بفرض حظر على واردات القمح والذرة وبذور اللفت ومنتجات أخرى من أوكرانيا ، بزعم المنافسة غير العادلة.

يذكر أن المزارعين ينظمون احتجاجات في أنحاء أوروبا للتعبير عن شكواهم من انخفاض أسعار البيع وارتفاع التكاليف واللائحة التنظيمية المغلظة، ورخص الواردات ومجموعة من الشكاوى الأخرى.


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