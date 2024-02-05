محافظ البنك المركزي النيجيري: الذعر والتشاؤم وراء تداول النيرة بأقل من قيمتها الحقيقية

قال محافظ البنك المركزي النيجيري أولايمي كاردوسو: "أعتقد أن سعر نيرة (العملة النيجيرية) مسعرة بأقل من قيمتها الحقيقية، وأنا اؤمن ذلك."

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كاردوسو قوله في مقابلة مع قناة اريسي تي في إن "العملة النيجيرية مسعرة بأقل من قيمتها لعدد من الأسباب، ليس أقلها التأثير الضار لحالة الذعر من جانب بعض الأشخاص الذين لا يفهمون حقا ما يجرى ولا كيف يتم تحديد الأمور، ونتيجة لذلك يتم اتخاذ قرارات غير رشيدة".

ونقلت وكالة بلومبرج عن محافظ البنك المركزي قوله إن "وجهة نظري بصراحة هي أن وقت الذعر والتشاؤم ليس الآن، لقد مضى ذلك الوقت، فنحن الآن على الطريق حيث يتم اتخاذ القرارات السياسية الصحيحة".

وقال: "ما أقوله تم التحقق من صحته من جانب المجتمع الدولي، والأشخاص الذين تابعوا تصنيف الاقتصاد النيجيري في أماكن أخرى، في وكالات التصنيف – وجدوا أن تصنيف نيجيريا تعزز، لذا فإن الأشخاص الذين يتبعون هذا التفكير سيرون بالتأكيد أن نيجيريا في تحسن".