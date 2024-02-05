 جرامي 66.. كايلي مينوج تحصل على جائزة أفضل تسجيل بوب/رقص - بوابة الشروق
الإثنين 5 فبراير 2024 2:04 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

جرامي 66.. كايلي مينوج تحصل على جائزة أفضل تسجيل بوب/رقص

محمد عباس
نشر في: الإثنين 5 فبراير 2024 - 1:41 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 فبراير 2024 - 1:41 ص

يقام الآن الحفل السنوي المنتظر لعشاق الموسيقى الغناء حول العالم، وهو حفل توزيع جوائز الـ«جرامي - Grammy»، في نسخته الـ66، وذلك في صالة كريبتو دوت كوم أرينا الرياضية في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفازت أغنية «بادام بادام - Padam Padam» للمغنية الأسترالية «كايلي مينوج - Kylie Minogue»، بجائزة «أفضل تسجيل بوب/رقص - Best Pop/Dance Recording».

ونافس على الجائزة أغنيات «حبيبي لا تؤذيني - Baby Don't Hurt Me» والتي يتعاون فيها «دافيد جيتا - David Guetta» و«أن ماري - Anne Marie» و«كوي ليراي - Coi Leray»، وأغنية «معجزة - Miracle» والتي يتعاون فيها «كالفين هاريس - Calvin Harris» و«إيلي جولدنج - Ellie Goulding»، وأغنية «واحد في المليون - One in a Million» والتي يتعاون فيها «بيبي ريكسا - Bebe Rexha» و«دافيد جيتا - David Guetta»، وأغنية «يسرع - Rush» لـ«تروي سيفان - Troye Sivan».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك