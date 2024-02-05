يقام الآن الحفل السنوي المنتظر لعشاق الموسيقى الغناء حول العالم، وهو حفل توزيع جوائز الـ«جرامي - Grammy»، في نسخته الـ66، وذلك في صالة كريبتو دوت كوم أرينا الرياضية في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفازت أغنية «بادام بادام - Padam Padam» للمغنية الأسترالية «كايلي مينوج - Kylie Minogue»، بجائزة «أفضل تسجيل بوب/رقص - Best Pop/Dance Recording».

ونافس على الجائزة أغنيات «حبيبي لا تؤذيني - Baby Don't Hurt Me» والتي يتعاون فيها «دافيد جيتا - David Guetta» و«أن ماري - Anne Marie» و«كوي ليراي - Coi Leray»، وأغنية «معجزة - Miracle» والتي يتعاون فيها «كالفين هاريس - Calvin Harris» و«إيلي جولدنج - Ellie Goulding»، وأغنية «واحد في المليون - One in a Million» والتي يتعاون فيها «بيبي ريكسا - Bebe Rexha» و«دافيد جيتا - David Guetta»، وأغنية «يسرع - Rush» لـ«تروي سيفان - Troye Sivan».