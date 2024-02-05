استطلاع: 58% من المستوطنين فقدوا الثقة في نتنياهو

تتراجع شعبية رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل فشل تحقيق الجيش أهدافه من اجتياح قطاع غزة، حيث أفاد 58% من المستوطنين المشاركين باستطلاع رأي حديث بعدم ثقتهم في إدارة نتنياهو للحرب.
وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، أنه لم يبدي الثقة في نتنياهو خلال الاستطلاع التي أجرته القناة أكثر من 30% من المشاركين.
وبشأن تقييم المستوطنين لأداء جيش الاحتلال بالحرب، أكد 40% أن الحرب لا تسير بشكل جيد مقابل 40% يرجحون أن جيش الاحتلال يؤدي جيدا بالحرب.
وأوضح الاستطلاع، توجها أشد عنفا للمستوطنين إذ أيد 70% من المشاركين منع دخول المزيد من المساعدات لقطاع غزة خلال الحرب.
ورفض أكثر من نصف المشاركين خلال الاستطلاع فكرة إعادة استيطان قطاع غزة، مقابل تأييد 31%.
تجدر الإشارة إلى أن دعوات لعدد كبير من اليمينيين الإسرائيليين طالبت بإعادة إنشاء مستوطنات في قطاع غزة حال انتصار جيش الاحتلال على المقاومة الفلسطينية.