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أعداد جريدة الشروق
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استطلاع: 58% من المستوطنين فقدوا الثقة في نتنياهو

أدهم السيد
نشر في: الإثنين 5 فبراير 2024 - 9:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 فبراير 2024 - 9:58 ص

تتراجع شعبية رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل فشل تحقيق الجيش أهدافه من اجتياح قطاع غزة، حيث أفاد 58% من المستوطنين المشاركين باستطلاع رأي حديث بعدم ثقتهم في إدارة نتنياهو للحرب.

وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، أنه لم يبدي الثقة في نتنياهو خلال الاستطلاع التي أجرته القناة أكثر من 30% من المشاركين.

وبشأن تقييم المستوطنين لأداء جيش الاحتلال بالحرب، أكد 40% أن الحرب لا تسير بشكل جيد مقابل 40% يرجحون أن جيش الاحتلال يؤدي جيدا بالحرب.

وأوضح الاستطلاع، توجها أشد عنفا للمستوطنين إذ أيد 70% من المشاركين منع دخول المزيد من المساعدات لقطاع غزة خلال الحرب.

ورفض أكثر من نصف المشاركين خلال الاستطلاع فكرة إعادة استيطان قطاع غزة، مقابل تأييد 31%.

تجدر الإشارة إلى أن دعوات لعدد كبير من اليمينيين الإسرائيليين طالبت بإعادة إنشاء مستوطنات في قطاع غزة حال انتصار جيش الاحتلال على المقاومة الفلسطينية.


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