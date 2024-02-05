وزع حزب حُماة الوطن في الإسكندرية، 300 بطانية على الأسر الأكثر احتياجا والمرضى، وغير القادرين، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "شتاء دافئ" بهدف مساعدتهم على مواجهة برد الشتاء في ظل ما تتعرض له المحافظة من نوة ممطرة.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الحزب، اليوم الاثنين، فإن المبادرة تأتي ضمن خطة الحزب لرعاية وتكافل الأسر الفقيرة وغير القادرة بتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، حيث تعمم على مستوى الأحياء لتحقيق وتغطية أكبر استفادة لأكثر عدد ممكن من الأسر الأولى بالرعاية ووصول المساعدات إلى مستحقيها.

وأضاف البيان أن الأمانات النوعية والجغرافية تقوم بحملات طرق الأبواب لتوزيع البطاطين على المرضى بالمنازل، وذلك ضمن الدور الاجتماعي والسياسي للنهوض بالعمل المجتمعي للحزب، ومساعدة المواطنين على مواجهة الطقس السيئ وانخفاض درجات الحرارة بالمحافظة الساحلية.