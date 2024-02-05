 زيلينسكي يؤكد اعتزامه تغيير القيادات السياسية والعسكرية بأوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي يؤكد اعتزامه تغيير القيادات السياسية والعسكرية بأوكرانيا

وكالات
نشر في: الإثنين 5 فبراير 2024 - 3:28 م | آخر تحديث: الإثنين 5 فبراير 2024 - 3:28 م

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تصريحات لوسائل إعلام إيطالية، اعتزامه تغيير القيادات السياسية والعسكرية في بلاده.

وقال زيلينسكي لمحطة "راي" العامة الإيطالية مساء أمس الأحد، في أعقاب ما تردد من تقارير بشأن احتمال إقالة القائد العام للجيش الأوكراني، فاليري زالوزني، إن "إعادة الضبط، والبداية الجديدة، ضروريان بكل تأكيد".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن ذلك يعني "استبدال عدد من الشخصيات القيادية في الدولة، وليس فقط في قطاع واحد مثل الجيش".

يشار إلى أن زالوزني /50 عاما/ صار القائد العام للجيش الأوكراني قبل أشهر قليلة من الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022. ومنعت القوات الأوكرانية تحت قيادته، غزوا كاملا، كما استعادت بعض الأراضي المحتلة في وقت لاحق.


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