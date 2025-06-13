المخرج محمد دياب يعلن فوز فيلمه «هابي بيرث داي» بثلاث جوائز من مهرجان ترايبكا

أعلن المخرج محمد دياب عن فوز فيلمه Happy Birthday أو عيد ميلاد سعيد بثلاث جوائز من مهرجان "ترايبكا" السينمائي.

وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "الحمد لله، ألف مبروك، فيلم (هابي بيرث داي) هو أول فيلم مصري يفوز بثلاث جوائز من مهرجان ترايبكا: أفضل فيلم وسيناريو عالمي، أفضل مخرجة".

وتابع قائلًا: "شكرًا لكل من شارك في صناعة الفيلم في كل قسم؛ هذه الجوائز لكم جميعًا، وشكرًا للممثلين الرائعين، وبالأخص: نيللي كريم، حنان مطاوع، شريف سلامة، تايسون، علي صبحي، جهاد حسام الدين، وبطلة الفيلم الصغيرة ضحى رمضان.

شكرًا للمنتجين والأصدقاء: أحمد بدوي، أحمد عباس، داتاري تيرنر، وجيمي فوكس، وشكرًا كبيرًا جدًا للمنتج وصديق العمر أحمد دسوقي، الذي آمن بالفيلم منذ أن كان مجرد فكرة، وخاطر وضحّى كثيرًا من أجله."



يُذكر أن الفيلم شارك في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الدولية ضمن فعاليات مهرجان تريبيكا السينمائي الدولي 2025 في نيويورك، والذي يُعد من أهم المهرجانات السينمائية في العالم.

وحرص النجم العالمي جيمي فوكس على حضور عرض فيلم Happy Birthday، وسط عدد من الفنانين، وأبطال العمل، والجاليات العربية هناك. وقد نال الفيلم إعجابه، مما دفعه إلى المشاركة في إنتاجه، حيث تم توقيع اتفاقية الإنتاج المشترك بينه وبين المنتج أحمد دسوقي.

ويُعد الفيلم واحدًا من أبرز الأعمال السينمائية في المهرجان. وهو من تأليف: محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج: سارة جوهر.