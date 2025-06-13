من هو محمد مهدي طهرانجي؟ هدف إسرائيل في الضربة الجوية على إيران

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، بينها وكالة "تسنيم"، مقتل الفيزيائي الإيراني البارز محمد مهدي طهرانجي، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت العاصمة طهران فجر الجمعة 13 يونيو 2025. ووفقًا للتقارير، فقد نُفذ الهجوم ضمن عملية عسكرية موسعة استهدفت منشآت وشخصيات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

ويعد طهرانجي من الأسماء البارزة في الأوساط الأكاديمية الإيرانية، حيث شغل منصب رئيس الجامعة الإسلامية الحرة (آزاد الإسلامية)، وهي واحدة من أكبر المؤسسات الأكاديمية في البلاد. كما عمل أستاذًا في معهد أبحاث الليزر والبلازما، وفي قسم الفيزياء بجامعة الشهيد بهشتي، وشارك في أبحاث متقدمة بمجال الليزر والبلازما.

وتشير منشورات على منصة "إكس" وتقارير إعلامية محلية إلى ارتباط طهرانجي بالبرنامج النووي الإيراني، إلا أن طبيعة مساهماته الدقيقة لم يتم توثيقها بشكل مستقل.

وذكرت وكالة "تسنيم" أن الضربة الإسرائيلية استهدفت أيضًا شخصيات أخرى بارزة، من بينها اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، وسط اتهامات مباشرة من طهران لإسرائيل بتنفيذ الهجوم بهدف تقويض برنامجها النووي.

وتأتي هذه العملية في سياق تصعيد غير مسبوق بين إيران وإسرائيل، بعد إعلان تل أبيب تنفيذ هجمات جوية وأمنية منسقة، شارك فيها جهاز "الموساد"، واستهدفت قدرات إيران الصاروخية والدفاعية، إلى جانب منشآت نووية ومواقع قيادية.