الأهلي يبحث عن افتتاح تاريخي لكأس العالم للأندية أمام ميسي

سيقود الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي، صباح غدًا الأحد في مباراة افتتاح بطولة كأس العالم للأندية الجديدة أمام النادي الأهلي على ملعب هارد روك، في ميامي، في أول مباراة من بين 63 ستنتهي بتتويج بطل في 13 يوليو المقبل في نيوجيرسي.

يشارك إنتر ميامي في كأس العالم للأندية بصفته الفائز بدرع المشجعين لأفضل فريق في الموسم العادي للدوري الأمريكي لكرة القدم 2024 ويقع في مجموعة قوية تضم بورتو وبالميراس، فضلا عن الأهلي، بصفته ممثلا لقارة إفريقيا، إلى جانب الترجي التونسي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا في ثلاث نسخ خلال السنوات الأربع الأخيرة (2021 – 2023 – 2024).

يصل ميسي إلى كأس العالم بعد أداء استثنائي في مبارياته الثلاث الأخيرة مع إنتر ميامي الذي تأسس عام 2018، حيث سجل خمسة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة، ليستحق أن يمنحه الدوري الأمريكي لكرة القدم جائزة لاعب الشهر.

سجل اللاعب الأرجنتيني، الذي سيبلغ الـ 38 من عمره في 24 يونيو الجاري، عشرة أهداف وصنع ست تمريرات حاسمة في 13 مباراة بالدوري الأمريكي هذا الموسم، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري لعام 2024 برصيد 21 هدفا و18 تمريرة حاسمة.

ويدرب إنتر ميامي الأرجنتيني خاييير ماسكيرانو، الذي أنعش مشروعه باكتساحه مونتريال (4-2) وكولومبوس كرو (5-1)، بعد سلسلة سلبية لم يفز فيها الفريق سوى بمباراة واحدة من أصل ثماني.

وخلال هذه السلسلة ودع إنتر ميامي دوري أبطال الكونكاكاف من نصف النهائي.

وبالإضافة إلى ميسي، يحظى ماسكيرانو بكتيبة مليئة بنجوم الكرة مثل الأوروجوائي لويس سواريز والإسبانيين سرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

وسيصطدم إنتر ميامي بأحد قطبي كرة القدم المصرية الأهلي العريق الذي توج على مدار تاريخه الممتد لـ 118 عامًا بـ 45 لقبًا للدوري و39 لقبًا في كأس مصر.

ويعتبر الأهلي الفريق الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أفريقيا بواقع 12 لقبا منها ثلاثة ألقاب في السنوات الأربع الأخيرة.

ويخوض الأهلي البطولة تحت قيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو الذي تولى تدريب الفريق المصري عقب إقالة السويسري مارسيل كولر.

يحظى خوسيه ريبيرو بخبرة في إسبانيا وفنلندا وجنوب أفريقيا، إذ فاز بخمسة ألقاب أثناء توليه تدريب فريق أورلاندو بايرتس.