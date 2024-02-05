القسام تعلن استهداف جنود إسرائيليين في منزل غرب خان يونس بقذيفة مضادة للتحصينات

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أعلنت كائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بقذيفة «TBG» مضادة للتحصينات.

وأكدت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، إيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، بالمنزل الواقع غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت القسام، إن عناصرها استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع «ميركافا» بقذيفة «الياسين 105» في تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وأشارت إلى استهداف دبابة «ميركافا» بقذيفة «الياسين 105» غرب مدينة خانيونس، ودبابة أخرى في حي الأمل بالتعاون مع «سرايا القدس».

وذكرت أنها تمكنت من إيقاع رتل آليات إسرائيلية في كمين مركب غرب مدينة خانيونس، موضحة أن عناصرها فجروا 3 عبوات مزروعة مسبقاً في دبابة «ميركافا»، واستهدفوا دبابة أخرى بقذيفة «الياسين 105».

كما لفتت إلى أن عناصرها تمكنوا من الاستيلاء على طائرة استطلاع من طراز (Skylark)، كانت في مهمة استخباراتية للاحتلال غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وصرحت بأنها قصفت تجمعاً لقوات الاحتلال المتوغلة غرب مدينة غزة بقذائف الهاون وصواريخ الـ«107»، بالاشتراك مع سرايا القدس.