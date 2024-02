يقام الآن الحفل السنوي المنتظر لعشاق الموسيقى الغناء حول العالم، وهو حفل توزيع جوائز الـ«جرامي - Grammy»، في نسخته الـ66، وذلك في صالة كريبتو دوت كوم أرينا الرياضية في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونال ألبوم «لذلك الشعور الجميل - For That Beautiful Feeling» لفريق «الإخوة الكميائيون - The Chemical Brothers» جائزة «أفضل ألبوم رقص/موسيقى إلكترونية - Best Dance/Electronic Music Album».

ونافس على الجائزة ألبومات «لعب الروبوتات في الجنة - Playing Robots Into Heaven» لـ«جيمس بليك - James Blake»، «الحياة الحقيقية - Actual Life» لـ«فريد أجين - Fred again»، وألبوم فريق «Kx5» الذي يحمل نفس اسمهم، وألبوم «السعي لإطلاق النار - Quest For Fire» لـ«سكريليكس - Skrillex».