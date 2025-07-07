لبنان ببحث مع أمريكا ربط سحب سلاح حزب الله بانسحاب إسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الاثنين، أنه تم بحث أفكار مع المبعوث الأمريكي توماس باراك تتعلق بخطوات متلازمة بين انسحاب إسرائيل من لبنان وسحب سلاح حزب الله.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده سلام عقب لقائه مع باراك، الذي يزور بيروت لاستلام ردها الرسمي على ورقة أمريكية، تتضمن مطالب في مقدمتها سحب سلاح حزب الله.

وشدد سلام على أن "حزب الله جزء لا يتجزأ من الدولة اللبنانية".

وأضاف أن "بيروت بحثت مع المبعوث الأمريكي أفكارا تتعلق بخطوات متلازمة بين الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وسحب سلاح حزب الله".

ومنذ انتهاء حرب إسرائيل الأخيرة على لبنان بدعم أمريكي في نوفمبر 2024، تتزايد ضغوط واشنطن لنزع سلاح حزب الله، الذي يتمسك به طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي.

والجمعة الماضي، قال الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم إن حزبه لن يستجيب لدعوات تسليم سلاحه قبل رحيل العدوان الإسرائيلي عن لبنان.

ومنتهكةً اتفاق وقف إطلاق النار، تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى أراضي لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.