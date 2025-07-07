قتلى وجرحى في أوكرانيا جراء موجة جديدة من الهجمات بالمسيّرات الروسية

قال مسئولون أوكرانيون، اليوم الاثنين، إن روسيا قصفت أوكرانيا بغارات جوية ليلاً، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.

وأعلن أوليه كيبر الحاكم العسكري لمنطقة أوديسا المطلة على البحر الأسود، أن الغارات أسفرت عن مقتل رجل واحد وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية في المدينة.

من جانبه، قال الحاكم العسكري لمنطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا، أوليكساندر بروكودين، إن رجلاً، 35 عاماً، لقي حتفه بعد أن أصابت مسيرة جراراً زراعياً قرب بلدة بيريسلاف.

وفي خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، أصيب 27 شخصاً بينهم، 3 أطفال جراء هجمات بمسيرات على مبان سكنية، حسبما أفاد رئيس بلدية المدينة إيجور تيريخوف.

وأضاف تيريخوف في تحديث لاحق، أن هجوماً جديداً أسفر عن إصابة 16 شخصاً آخرين، وكتب على تطبيق "تليجرام" أن ست مسيرات من طراز "شاهد" هاجمت المدينة في غضون 10 دقائق فقط.

ونشر الجيش الأوكراني على موقع فيسبوك، أن مبنى مركز تجنيد في خاركيف تعرض للقصف.

وفي زابوريجيا، تحطمت مسيرة قرب مركز تجنيد حسبما أفادت الأنباء، وأسفر الحادث عن إصابة جندي واحد وفقاً للمعلومات الأولية. بينما ذكر الحاكم العسكري إيفان فيدوروف على تطبيق "تليجرام" أن عدد الجرحى بلغ 17 شخصاً.

وأعلن مسئولون أوكرانيون مقتل 10 مدنيين على الأقل وإصابة 38 آخرين، من بينهم 3 أطفال، في هجمات روسية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت روسيا قد كثفت في الآونة الأخيرة غاراتها الجوية على مناطق مدنية بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن روسيا شنت خلال الأسبوع الماضي نحو 1270 هجوما بطائرات مسيرة و39 صاروخا وما يقرب من ألف قنبلة انزلاقية قوية على أوكرانيا.