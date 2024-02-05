سلاح الجو الأمريكي: استهدفنا 121 هدفا تابعا للحرس الثوري الإيراني خلال 24 ساعة

أعلن سلاح الجو الأمريكي، اليوم الاثنين، استهداف 121 هدفًا تابعًا للحرس الثوري الإيراني والجماعات المدعومة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد سلاح الجو -في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية- بأن: "عملية استهداف المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا خلال الساعات الماضية جاءت ردًا على تعرض قاعدة أمريكية بالأردن الأسبوع الماضي لهجوم بطائرة مسيرة، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين من قبل فصائل مدعومة من إيران".

وفي السياق، دمرت القوات الأمريكية، 5 صواريخ "كروز" للحوثيين، كانت مُعدة للإطلاق في اليمن.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) - في بيان - أن القوات الأمريكية شنت ضربة - دفاعا عن النفس - ضد صاروخ "كروز" هجومي أرضي للحوثيين، إضافة إلى 4 صواريخ أخرى مضادة للسفن، كانت مُعدة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر.

وأشارت (سنتكوم) إلى أن الصواريخ الحوثية تشكل تهديدا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.