مصرع شاب إثر انهيار منزل بحي غرب في بورسعيد

لقي شاب في أواخر العقد الثالث من عمره مصرعه، وذلك إثر سقوطه من مرتفع في حادث انهيار منزل بمنطقة الجميل بنطاق حي غرب بورسعيد.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزهور تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الواقعة؛ لبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه، لحين التصريح بدفن الجثة.

وكان اللواء مازن صبري مدير الأمن بمحافظة بورسعيد، قد تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وفاة شاب في حادث انهيار عقار.

وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة حي غرب بورسعيد، وأحيل الواقعة للنيابة لمباشرة التحقيقات.