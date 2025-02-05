اتفاق مبدئي لتأسيس منتدى برلماني عربي روسي

- رئيس البرلمان العربي يوقع على مذكرة تعاون مع رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي في موسكو

وقع رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي مذكرة تعاون مع فالنتينا ماتفيينكو رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي بمقر المجلس في موسكو، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى روسيا، تلبيةً لدعوة ماتفيينكو.

وشملت المذكرة أربع مجالات رئيسية وهي تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية المختلفة، وتبادل الخبرات التشريعية وزيارات الوفود البرلمانية بين الجانبين، ودعم تنفيذ مخرجات منتدى التعاون العربي الروسي القائم بين جامعة الدول العربية وروسيا الاتحادية، وإجراء مشاورات بشأن إنشاء آلية مؤسسية للتعاون البرلماني العربي-الروسي.

كما اتفق الجانبان من حيث المبدأ على تأسيس منتدى برلماني عربي روسي، بحيث يمثل إطار مؤسسي لعلاقات برلمانية منتظمة بين الجانبين، واتفقا على البدء الفوري للمشاورات بشأن تأسيس هذا المنتدى في أقرب وقت.

وبهدف تعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين، ناقش رئيس البرلمان العربي ورئيسة المجلس الفيدرالي الروسي انضمام البرلمان العربي كمراقب إلى المنتدى البرلماني لتجمع دول البريكس، الذي انضمت إليه العام الماضي كل من مصر والسعودية والإمارات، كما ناقشا أيضاً انضمام البرلمان العربي كمراقب إلى الجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة، وهو الأمر الذي أكدت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي دعمها له بشكل تام.

وخلال اللقاء، أعرب اليماحي عن شكر وتقدير البرلمان العربي للمجلس الفيدرالي الروسي على دعمه الدائم للقضية الفلسطينية، خاصة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي واستخدامه كافة أصواته الممنوحة له لتأييد البند المتعلق بالقضية الفلسطينية بشكل دائم، معربًا عن تطلعه إلى استمرار هذا الموقف المُشرِف حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. ومن جانبها، أكدت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي الإستمرار في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات، مجددة التأكيد على موقف بلادها الرافض بشدة للتهجير القسري للفلسطينيين، ومؤكدة أنه لا يحق لأي أحد تقرير مصير شعب بأكمله يقع تحت الاحتلال.

وفي نهاية اللقاء، وجه رئيس البرلمان العربي الدعوة لرئيسة المجلس الفيدرالي الروسي لزيارة البرلمان العربي في القاهرة وإلقاء كلمة أمام إحدى جلساته العامة، وهو الأمر الذي رحبت به رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي ووعدت بتلبيته في أقرب وقت ممكن.

وقام وفد البرلمان العربي بجولة تفقدية في مبنى المجلس الفيدرالي الروسي وقاعة جلساته الرئيسية.