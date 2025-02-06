ارتفاع مخزون النفط الأمريكي بأكثر من التوقعات

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أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 31 يناير الماضي بواقع 7ر8 مليون برميل، وهي نفس الزيادة في الأسبوع السابق. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المخزون بمقدار 2ر3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

ومع الارتفاع الأكثر من المتوقع، أصبح المخزون الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي 8ر423 مليون برميل أي أقل بنسبة 5% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

كما ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين ارتفع بواقع 2ر2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليزيد بنسبة طفيف عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

وتراجع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 5ر5 مليون برميل ليصبح أقل بنسبة 12% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.