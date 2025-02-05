رئيس الوزراء: تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة قد يكون اختياريا لفترة انتقالية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّه يتم جمع كل الآراء تغيير نظام الثانوية العامة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنه هناك قبولًا في الشارع بشأن تغيير نظام الثانوية العامة لكن الأمر يتضمن حديثًا عن التفاصيل.

وضرب مثالًا على ذلك بالآراء حول إضافة مادة التربية الدينية للمجموع وإلى أي مدى يمكن تنفيذها، موضحًا أنه يتم جمع كل الأفكار التي ذكرت وستُوضع في الحسبان.

وشدد على أن كل ما يشغل الحكومة هو تخفيف الأعباء عن الطلبة من هوس وكابوس الثانوية العامة - وفق تعبيره، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك وفاق على هذا الأمر ويكون مرضيًّا للمواطن.

ولفت إلى استماع الدولة لكل الآراء ولا تفرض شيئًا، موضحًا أنه من الوارد في بداية تطبيق النظام الجديد أن يكون اختياريًّا وليس ملزمًا وذلك لفترة انتقالية.

وذكر أن هذا الأمر يتيح للطالب إمكانية الاستمرار في النظام القائم أو دخول النظام الجديد ليكون الأمر قيد التقييم، كما يمكن للأسر والطلاب إجراء مقارنة بين المسارين.

وأوضح أن هذا المسار هو أحد الأفكار التي تنوي الحكومة تطبيقها بشأن النظام الجديد للثانوية العامة.