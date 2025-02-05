إصابة شخصين إثر انقلاب دراجة نارية بالحوامدية

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أصيب شخصان بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل" أعلى الطريق فى منطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير دراجة نارية "موتوسيكل" اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب الدراجة، ونتج عن الحادث إصابة شخصين، نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.



