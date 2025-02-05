الرئيس اللبناني يدعو إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية

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دعا الرئيس اللبناني جوزف عون، إلى الضغط لوقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الأربعاء، عن الرئيس عون طلبه، خلال استقباله السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، دعم موقف لبنان الداعي إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة.

وأشار إلى ضرورة العمل على إطلاق الأسرى اللبنانيين ضمن المهلة المحددة.

وبدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر الماضي، ولم تلتزم إسرائيل به منذ دخوله حيز التنفيذ.

ولا يزال قوات الاحتلال الإسرائيلي، يتواجد في بعض القرى الحدودية في جنوب لبنان.

ووافقت الحكومة اللبنانية على استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق حتى 18 فبراير الجاري.