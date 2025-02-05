وزير خارجية إيران يرد على تصريحات ترامب: سياسة الضغط القصوى أثبتت فشلها

رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول إعادة سياسة «الضغط القصوى» على حكومة طهران.

وبحسب وكالة «مهر» للأنباء، قال عراقجي، إن «سياسة الضغط القصوى أثبتت فشلها، وستواجه المصير ذاته في حال تجربتها مرة أخرى».

وأشار إلى أنه «إذا كانت المشكلة في ألا تحصل ايران على سلاح نووي، فهذا الأمر قابل للتحقيق»، بحسب تعبيره.

وأكد أن «مواقف إيران واضحة في هذا الشأن، كما أنها عضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية»، لافتا إلى أن «فتوى المرشد الإيراني موجودة في هذا الشأن، وحدد آلية العمل في هذا الصدد».

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، مذكرة رئاسية تقضي بإعادة سياسة الضغط القصوى على حكومة إيران، وذلك بهدف قطع الطريق على طهران نحو الحصول على سلاح نووي ومواجهة نفوذها المزعزع للاستقرار في الخارج، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض.

وأثناء توقيع المذكرة، وصف ترامب القرار بأنه صارم جدا تجاه إيران، لكنه أعرب عن أمله في عدم الحاجة إلى استخدامه كثيرا.

وقال: «أوقع على هذا القرار وأنا غير سعيد بذلك، لكن ليس لدي خيارات كثيرة، لأن علينا أن نكون أقوياء وحازمين».

وأضاف ترامب أنه مستعد للتفاوض مع القيادة الإيرانية، قائلا: «سنرى ما إذا كان بإمكاننا ترتيب صفقة مع إيران، بحيث يتمكن الجميع من العيش بسلام».