ارتفاع طفيف لمتوسط سعر فائدة قروض التمويل العقاري أجل 30 عاما في أمريكا

ارتفع متوسط سعر فائدة قروض التمويل العقاري في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي بنسبة بسيطة ليظل قريبا من 6% مع اقتراب موسم شراء المساكن في الولايات المتحدة خلال الربيع المقبل.

وذكرت مؤسسة فريدي ماك للتمويل العقاري اليوم الخميس أن متوسط سعر الفائدة على القروض أجل 30 عاما بلغ 11ر6% خلال الأسبوع الحالي مقابل 1ر6% في الأسبوع الماضي، و89ر6% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت فائدة القروض أجل 15 عاما، المفضلة لدى أصحاب المساكن الذين يرغبون في إعادة تمويل قروضهم الحالية لخفض الفائدة، حيث وصل متوسط الفائدة إلى 5ر5% خلال الأسبوع الحالي مقابل 49ر5% خلال الأسبوع الماضي و05ر6% خلال الفترة نفسها من العام الماضي بحسب فريدي ماك.

تتأثر أسعار فائدة التمويل العقاري بعدة عوامل، بدءا من قرارات سياسة أسعار الفائدة التي يتخذها مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي إلى توقعات مستثمري سوق السندات للاقتصاد والتضخم. كما تتأثر فائدة قروض التمويل العقاري بسعر العائد على سندات الخزانة الأمريكية العشرية الذي تسترشد به مؤسسات التمويل في تحديد أسعار فائدة قروض المساكن.

بلغ سعر العائد على السندات العشرية في منتصف تعاملات اليوم 21ر4%، مقابل 23ر4% قبل أسبوع.

يأتي هذا الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة على التمويل العقاري بعد أن قرر مجلس الاحتياط الفيدرالي في الأسبوع الماضي تعليق خفض سعر الفائدة الرئيسية، عقب خفضه ثلاث مرات متتالية حتى نهاية عام 2025 في محاولة لدعم سوق العمل.

لا يحدد البنك المركزي أسعار الفائدة على التمويل العقاري، لكن قراراته برفع أو خفض سعر الفائدة قصير الأجل تحظى بمتابعة دقيقة من مستثمري السندات، ويمكن أن تؤثر في نهاية المطاف على عائد سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات، والذي بدوره يؤثر على أسعار الفائدة على التمويل العقاري.

وتشهد سوق الإسكان الأمريكية ركودا في المبيعات منذ عام 2022، عندما بدأت أسعار الفائدة على التمويل العقاري ترتفع من أدنى مستوياتها خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020. وقد أدى اجتماع عوامل ارتفاع أسعار الفائدة على التمويل العقاري، وسنوات من الارتفاع الصاروخي في أسعار المنازل، والنقص المزمن في المعروض من المساكن على الصعيد الوطني بعد أكثر من عقد من معدلات البناء الأقل من المتوسط، إلى خروج العديد من الراغبين في امتلاك منازل من السوق. وظلت مبيعات المنازل الأمريكية القائمة العام الماضي عند أدنى مستوياتها منذ 30 عامًا.

ومع ذلك، ساهم التراجع في أسعار فائدة التمويل العقاري، الذي بدأ أواخر الصيف الماضي، في دعم مبيعات المنازل الأمريكية القائمة في أواخر العام الماضي. وفي شهر ديسمبر/كانون الأول، قفزت المبيعات بنسبة 1ر5% مقارنة بالشهر السابق.