مجلس أمناء العاشر من رمضان: بدء تجهيز شيلتر للكلاب الضالة

أعلن الدكتور صبحي نصر، وكيل أول مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان ورئيس اللجنة التنفيذية بالمجلس، بدء أعمال تجهيز "شيلتر" (مأوى) مُخصص لتجميع الكلاب الضالة الزائدة عن الحد في الأحياء والمجاورات السكنية، وذلك اعتبارا من يوم السبت القادم.

جاء هذا القرار عقب اجتماع طارئ عقده مجلس الأمناء، مساء اليوم الخميس، برئاسة الدكتور محمد حلمي، رئيس المجلس، بحضور المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ومشاركة الدكتور صبحي نصر، وكيل أول المجلس ورئيس اللجنة التنفيذية، والدكتور محمد الغندور، رئيس لجنة تنمية الموارد بالمجلس، والمهندس أحمد محمد حلمي، عضو مجلس النواب عن المدينة، والمهندس أحمد الخطيب، عضو مجلس الشيوخ السابق.

ويتكفل النائب أحمد محمد حلمي بتحهيز "الشيلتر" بعد توفير قطعة الأرض المخصصة من قِبل جهاز مدينة العاشر من رمضان، حيث جرى تحديد موقع قطعة الأرض ليتم البدء في تجهيزها بصورة رسمية مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح الدكتور صبحي نصر، أن التحرك لتجهيز مأوى للكلاب الضالة "الشيلتر" لا يستهدف الإضرار بالحيوانات، بل يهدف إلى إيجاد توازن بيئي وأمني داخل المدينة.

وأشار نصر، إلى أنه سيتم حصر وتجميع الأعداد الزائدة من الكلاب الضالة في كل مجاورة سكنية على حدة، على أن يتم توفير بيئة آمنة للكلاب بعيدا عن الكتلة السكنية لضمان سلامة الأطفال والمواطنين.

وأكد رئيس اللجنة التنفيذية بمجلس الأمناء، أن هذه خطوة على الطريق للمساهمة في حل المشكلة، على أن يتم تقييم التجربة ونتيجتها عقب انتهائها، واللجوء إلى وسائل إضافية أخرى حال لم تساهم هذه التجربة في القضاء على المشكلة بشكل تام، قبل أن يؤكد على أن الجهود مستمرة حتى القضاء على مشكلة الكلاب الضالة بشكل نهائي، دون الإضرار بتوازن النظام البيئي.