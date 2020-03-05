إغلاق المدارس والمؤسسات الفلسطينية لمدة شهر بسبب كورونا

أفادت فضائية «العربية» بإعلان الطوارئ في الأراضي الفلسطينية؛ لمدة شهر بسبب فيروس «كورونا»، وذلك في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وأشارت الفضائية إلى إغلاق المدارس والمؤسسات الفلسطينية في إطار حالة الطوارئ المستمرة لمدة شهر؛ بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق من مساء اليوم الخميس، تسجيل سبع حالات إصابة بفيروس «كورونا» على أراضيها.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 3012 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 96 ألف إصابة.