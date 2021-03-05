مسؤول صحة ألماني بارز يحذر من صعوبة السيطرة على كورونا

حذر رئيس معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، لوتار فيلر، من "إشارات تغير الاتجاه" في جائحة كورونا، ما ينبئ بأخبار سيئة لخطط إعادة إطلاق الحياة العامة تدريجيا في ظل انتشار سلالة أكثر عدوى من الفيروس.

وبحسب بيانات المعهد، ارتفعت نسبة الإصابات المسجلة في ألمانيا التي يرجع السبب فيها إلى سلالة B117 التي تم تحديدها لأول مرة في بريطانيا الشهر الماضي إلى حوالي 40% من إجمالي عدد المصابين بكورونا.

وقال فيلر في مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين: "من المتوقع أن يصبح B117 قريبا هو المتغير السائد لكورونا في ألمانيا. عندها ستزداد صعوبة السيطرة على الفيروس".

وكان فيلر يتحدث بجوار وزير الصحة ينس شبان، الذي أشار أيضا إلى أن أعداد المصابين في حالة ركود وفي بعض الأحيان ترتفع مرة أخرى.

ويأتي هذا بعد أيام فقط من موافقة المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات على خطة لتخفيف إجراءات الإغلاق تدريجيا في الأسابيع المقبلة.

ويرتبط هذا التخفيف ارتباطا وثيقا بالأمل في أن تتمكن ألمانيا من تكثيف عمليات التطعيم والاختبارات الجماعية، بعد انتقادات للوتيرة البطيئة في كلتا العمليتين.

وستبدأ الحكومة الاتحادية في تمويل اختبار أسبوعي مجاني لفيروس كورونا لكل مواطن اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، بعد أسبوع من الموعد المقرر سلفا.

ومع ذلك، قال شبان إن مثل هذه الاختبارات، التي سيتم إجراؤها من قبل موظفين مدربين في أنحاء ألمانيا، "لن تكون متاحة في كل مكان على الفور بحلول 8 آذار/مارس المقبل"، مشيرا إلى أن تنفيذ الاستراتيجية سيقع على عاتق الولايات.