وزيرة الهجرة تتابع مع السفارة والقنصلية بالسعودية التحقيقات في مقتل مواطن مصري بأعيرة نارية

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السفارة المصرية والقنصلية بالرياض، لمتابعة كافة التفاصيل القانونية من تحقيقات أولية، في حادث مقتل المواطن المصري عشري محمد حسن، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، إثر حادث إطلاق نار عليه بالمملكة العربية السعودية، أسفر أيضا عن إصابة ابن شقيقه حسين سامي محمد حسن.

وذكر بيان أصدرته وزارة الهجرة أن السفيرة نبيلة مكرم تقدمت بخالص العزاء إلى أسرة المواطن، وتتابع الحالة الطبية للمواطن المصاب حيث استقرت حالته وتم نقله إلى مستشفى شميس في الرياض.

وقالت الوزيرة إنه ستتم متابعة نقل جثمان المتوفى عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة الثقة في سير التحقيقات والإجراءات القانونية بالمملكة.

وذكر البيان أن السلطات السعودية ألقت القبض على المتهم بقتل المواطن المصري وإصابة ابن أخيه، وأن المتهم يخضع الآن للتحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن سبب الحادث خلاف وقع بين مواطن سعودي والمجني عليه وابن شقيقه، وهما من محافظة المنيا مركز مغاغة قرية (أولاد الشيخ)، وكان الخلاف على إثر نقل حمولة خضراوات وانتهى الأمر بإطلاق السعودي الأعيرة النارية عليهما؛ ما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثاني.