في ظل العديد من المباريات المهمة التي يشهدها اليوم السبت، سيكون عشاق الساحرة المستديرة في العالم العربي بشكل عام وفي مصر بوجها خاص، على موعد مع مباراة تركية بنكهة مصرية، عندما يلتقي نادي قونيا سبور بقيادة أحمد حسن "كوكا" أمام جالاتا سراي بقيادة مصطفى محمد، ثنائي هجوم المنتخب الوطني.

ويصطدم الثنائي في أول مواجهة تجمعهما، في تمام السادسة مساءً، بالجولة الـ 28 من مسابقة الدوري التركي على ملعب "أتاتورك كونيا".

ويسعى كوكا، في مباراة اليوم لقيادة فريقه من أجل العودة للانتصارات عقب الخسارة أمام ألانيا سبور في آخر المباريات، من أجل الفوز الـ 15 في المسابقة من أجل مواصلة المطاردة لـ طرابزون سبور المتصدر، حيث يملك 49 نقطة من 14 فوز و7 تعادلات و6 خسائر.

في المقابل، يريد مصطفى محمد، هو الآخر قيادة فريقه لمواصلة الانتصارات، بعد رباعية ريزر سبور، بالجولة الماضية، ومن أجل تحسين ترتيب الفريق بجدول المسابقة الذي يحتل بها المركز الـ12، برصيد 35 نقطة، قبل لقاء اليوم، من 9 فوز و8 تعادل و10 خسائر.

وشارك كوكا هذا الموسم في 28 مباراة مع قونيا سبور، سجل 7 أهداف وصنع 4 لزملائه، في مختلف المسابقات.

في المقابل، سجل مصطفى محمد 7 أهداف وصنع 3، في 32 لقاء خاضه هذا الموسم بمختلف المسابقات رفقة فريقه جالطة سراي.