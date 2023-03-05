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توفيت منذ قليل الفنانة الكبيرة شريفة فاضل عن عمر ناهز 92 عاما.

وتقام صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر، والدفن في مقابر العائلة قبل كوبري السيدة عائشة بمقابر الإمام الشافعي في منطقة صلاح سالم بالقاهرة.

وأعلنت ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي خبر رحيل الفنانة شريفة فاضل، حيث كتبت على صفحتها على انستجرام:"توفيت الفنانة شريفة فاضل ربنا يرحمها ".

ولدت الراحلة في مدينة القاهرة وهي حفيدة المقرئ أحمد ندا، تدربت على أيدي أساطين الإنشاد الديني والموسيقى، ثم التحقت بمعهد الفنون المسرحية.

اشتهرت بأغنية «أمانة يا بكرة»، في الخمسينيات، وتزوجت من المخرج السيد بدير الذي أسند إليها بطولات أعمال فنية عديدة، وفي الستينيات اشتهرت بأغنيتها «حارة السقايين»، وقدمت فيلماً بنفس الاسم. وفي السبعينيات مات ابنها سيد السيد بدير في الحرب، وغنت أغنية «أم البطل»، أثناء حرب أكتوبر، وحققت نجاحاً كبيراً.

ومن أغنياتها «أمانة يا بكرة»، «سألت فين حيناً»، «حارة السقايين»، «يا حلو فهمنا»، «يا معجباي»، «ورق العنب»، «آه يالمكتوب»، «الليل»، أنتجت لنفسها بعض الأغنيات، وأسست كازينو الليل بشارع الهرم.