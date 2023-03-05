مصرع شاب سقط في خزان صرف صحي بالفيوم

لقي شاب مصرعه بالفيوم، اليوم الأحد، إثر سقوطه في خزان صرف بعدما انزلقت قدماه بطريق الخطأ؛ فلفظ أنفاسه الأخيرة؛ وتم نقل الجثة إلى المشرحة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بورود بلاغ بوفاة شاب إثر سقوطه في خزان صرف صحي.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي.

وتبين من تحريات المقدم أحمد عبدالحكيم، رئيس مباحث مركز إطسا، أن الشاب المتوفى يدعى وائل حسين، 20 سنة، وانزلقت قدمه بطريق الخطأ فسقط في خزان صرف صحي، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال؛ وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.