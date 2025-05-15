زيلينسكي: سنفتتح مفاوضات السلام مع روسيا بلقاء الرئيس أردوغان

• الرئيس الأوكراني يشكر تركيا على استضافة المفاوضات ويؤكد أن وفده يضم كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن بلاده ستفتتح المرحلة الرفيعة المستوى من مفاوضات السلام مع روسيا في إسطنبول بلقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار زيلينسكي، إلى أن أوكرانيا وافقت فورًا على بدء المحادثات بعد تلقيها "إشارات إيجابية" بشأن عقد مفاوضات مباشرة.

وفي تصريحات أدلى بها من مطار أسن بوغا، في العاصمة التركية أنقرة عقب وصوله للقاء الرئيس أردوغان، أعرب زيلينسكي، عن شكره لأنقرة على استضافة جولة جديدة من محادثات السلام.

وقال: "أود أولًا أن أشكر الرئيس أردوغان على تنظيم هذا الاجتماع من أجل إجراء مفاوضات مباشرة".

وأوضح زيلينسكي، أن الجانب الأوكراني وافق فور تلقيه إشارة تدعو لإجراء مفاوضات مباشرة لإنهاء الحرب.

وتابع: "لهذا السبب نحن هنا في أنقرة اليوم".

وأكد زيلينسكي، أن بلاده ستحضر مفاوضات إسطنبول بوفد رفيع يضم وزير الخارجية، ومسؤولين من الرئاسة، وممثلين عن الجيش والاستخبارات.

وقال: "سنفتتح المفاوضات بلقاء مع الرئيس أردوغان، وفيما بعد سنقرر الخطوات التالية".

وأضاف: "نحن على تواصل مع الجانب الأمريكي، وأعتقد أنهم أيضًا سيشاركون وعلى مستوى رفيع في المفاوضات الجارية في تركيا".

وفي ما يتعلق بالموقف الروسي، قال زيلينسكي: "مستوى الوفد الروسي يبدو وكأنه خدعة. علينا أولًا الوقوف على الصلاحيات الممنوحة لممثلي روسيا، وسنقرر ما الذي ينبغي فعله بعد اللقاء مع أردوغان".