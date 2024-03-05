يونيسيف: أطفال غزة يدفعون الثمن الأكبر من المعاناة في الحرب

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قال سليم عويس المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، إن الأطفال في غزة يدفعون الثمن الأكبر لهذه الحرب.

وأكد عويس، أن عدم وصول المساعدات إلى الشمال يزيد من سوء الوضع الصحي للأطفال، مضيفا: "نحتاج إلى تحرك دولي عاجل وما يجري في غزة اختبار للضمير الإنساني".

وأوضح أن ما يدخل من مساعدات قليل جدا بالمقارنة مع ما يحتاجه سكان غزة.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ151 على قطاع غزة.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع لتواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الثلاثاء، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ راح ضحيتها 97 شهيدًا و123 إصابة».

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 30 ألفًا و631، و72 ألفًا و43 إصابة.

وذكرت أن عددًا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.