حث الدكتور أسامه الأزهري، العالم الازهري ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، المصريين على إحياء ‏مشاعر الروحانية في شهر رمضان، قائلا: «أشيعوا مظاهر الجمال في حياتكم بجرعة من الروحانية تُهدئ من قسوة ‏الحياة وظمأها، وجمود المشاعر، والانهماك في الدنيا والانشغال بالحياة».‏

وطالب خلال مقابلة لبرنامج «مساء ‏DMC‏» مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر شاشة «‏DMC‏» مساء الثلاثاء، ‏التجار بالعدول عن احتكار السلع ورفع الأسعار، والتوجه إلى الله بالدعاء والتضرع لتعويض ما عاناه الناس من ‏ضغوطات اقتصادية في الفترة الماضية‎.

ووجه رسالة إلى التجار داعيًا إياهم إلى التوبة، قائلا: «أجعلوا دخول رمضان لحظة لالتقاط الأنفاس، يا كل تاجر ‏بيغلي ويحتكر على الناس؛ توب لربنا في شهر رمضان، واللي أنت تعبت الناس فيه أوقات وأسابيع ماضية؛ عوضه الأن ‏بنفحة كرم تجود بها على الناس؛ أبحث عن أي إنسان فقير في جيرانك أو بالقرية والمدينة، وأجعلوا رمضان يشحن ‏القلوب بلحظات سكينة وصفاء». ‏

ودعا إلى إشاعة مظاهر الرحمة والتكافل الاجتماعي ومساعدة المحتاجين، مشددًا على ضرورة العودة إلى قيم الصلة ‏والبر والكرم والجود، بأن يكون القرآن الكريم حاضرًا في كل لحظة من رمضان من خلال الاستماع إلى تلاوات ‏الشيخ محمد رفعت ليس فقط في أذان المغرب؛ بل في جميع أوقات الصلاة‎ وغيرها. ‎‏ ‏

وأكد «الأزهري» أن شهر رمضان فرصة لتنقية القلوب من صفات الغل والحسد والطمع والضجيج، ودعوة إلى التركيز على معاني ‏الصلة والبر والكرم والجود‎ ‎،ونشر روح القرآن في المجتمع وفي سلوكيات الناس‎.‎