حث الدكتور أسامه الأزهري، العالم الازهري ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، المصريين على إحياء مشاعر الروحانية في شهر رمضان، قائلا: «أشيعوا مظاهر الجمال في حياتكم بجرعة من الروحانية تُهدئ من قسوة الحياة وظمأها، وجمود المشاعر، والانهماك في الدنيا والانشغال بالحياة».
وطالب خلال مقابلة لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الثلاثاء، التجار بالعدول عن احتكار السلع ورفع الأسعار، والتوجه إلى الله بالدعاء والتضرع لتعويض ما عاناه الناس من ضغوطات اقتصادية في الفترة الماضية.
ووجه رسالة إلى التجار داعيًا إياهم إلى التوبة، قائلا: «أجعلوا دخول رمضان لحظة لالتقاط الأنفاس، يا كل تاجر بيغلي ويحتكر على الناس؛ توب لربنا في شهر رمضان، واللي أنت تعبت الناس فيه أوقات وأسابيع ماضية؛ عوضه الأن بنفحة كرم تجود بها على الناس؛ أبحث عن أي إنسان فقير في جيرانك أو بالقرية والمدينة، وأجعلوا رمضان يشحن القلوب بلحظات سكينة وصفاء».
ودعا إلى إشاعة مظاهر الرحمة والتكافل الاجتماعي ومساعدة المحتاجين، مشددًا على ضرورة العودة إلى قيم الصلة والبر والكرم والجود، بأن يكون القرآن الكريم حاضرًا في كل لحظة من رمضان من خلال الاستماع إلى تلاوات الشيخ محمد رفعت ليس فقط في أذان المغرب؛ بل في جميع أوقات الصلاة وغيرها.
وأكد «الأزهري» أن شهر رمضان فرصة لتنقية القلوب من صفات الغل والحسد والطمع والضجيج، ودعوة إلى التركيز على معاني الصلة والبر والكرم والجود ،ونشر روح القرآن في المجتمع وفي سلوكيات الناس.