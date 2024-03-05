يعقد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا استثنائياً، بدعوة من السعودية، رئيس القمة الإسلامية الحالية، ودولة فلسطين، والأردن، وإيران، لبحث عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وذلك بمقر الأمانة العامة للمنظمة في مدينة جدة.



وعقد كبار مسئولي المنظمة أمس الاثنين اجتماعا تحضيريا، حيث بحثوا اعتماد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل وتدارس مشروع القرار قبل رفعه إلى مجلس وزراء الخارجية اليوم الثلاثاء.



وكانت المملكة استضافت في 11 نوفمبر 2023 القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية في مدينة الرياض، بتنظيم مشترك من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، والتي انبثق عنها عدد من القرارات، كان من أبرزها تكليف لجنة من وزراء الخارجية بدول الأعضاء في المنظمة للقيام بجولة في العواصم العالمية والمنظمات الدولية بغية العمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.



وفي سياق جهودها المتواصلة للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي، عقدت المنظمة كذلك اجتماعًا استثنائيًا للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء الخارجية للدول الأعضاء بالمنظمة بدعوة من المملكة، وذلك في مقر الأمانة العامة للمنظمة في 18 أكتوبر الماضي 2023.



وقدّم الأمين العام للمنظمة وفريق قانوني، مؤخرًا، مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في 26 فبراير الماضي، باسم المنظمة استعرض فيها جرائم إسرائيل التي تقترفها في حق الشعب الفلسطيني ولاسيما حربها على قطاع غزة، مؤكدًا كذلك أن إسرائيل ماضية في تطبيق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.



وتعكف الأمانة العامة للمنظمة حاليًا على إنشاء مرصد قانوني لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي جنبًا إلى جنب مع مرصد إعلامي أُطْلِق وباشر عمله، ويعمل على رصد تلك الجرائم والانتهاكات وإشهارها في وسائل الإعلام المختلفة.