أعلن المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهره الكبرى، توقيع عقد مشروع رافع محطة معالجة مدينة الجلود بالروبيكي، لتعزيز القدرة على استيعاب التصرفات الناتجة عن صناعة الجلود من 8 الآف م ٣/ يوم إلى 24 ألف م٣ / يوم.

وقال حسن، في بيان للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن تكلفة المشروع تبلغ ٢.٨٤٠ مليار جنيه، وتصل مدة تنفيذه إلى ٢٤ شهرا، بتعاون مصري - إيطالي في إعداد التصميمات المناسبة للمشروع.

وأوضح أن المشروع يتضمن أيضًا خط طرد لنقل المياه إلى مسافة تبلغ ٣٢ كم طولي، وصولاً إلى مصرف البلبيسي، بتكلفة ٧١٢ مليون جنيه، وبتنفيذ شركة المقاولون العرب، وتمويل من هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة.

وأضاف أن شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى تتولى وضع التصميمات والدراسات وطرح المشروع والإشراف على التنفيذ والتشغيل.

وبدوره، أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية التعاون والشراكة الفاعلة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في مجال تحسين البنية التحتية لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز التنمية المستدامة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.