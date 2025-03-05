رئيس الوزراء: حريصون على تفعيل الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية اللقاء الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط دوبرافكا سويتشا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء الأربعاء، أن لقاء المسئولة الأوروبية مع الرئيس السيسي والحكومة، شهد توافقًا على خطوات مهمة لتفعيل الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى توقيع الجانبان على تمويل ميسر بقيمة 90 مليون يورو للدولة المصرية، معقبًا: «الأمر مهم للغاية أن نتحرك فيه، في إطار إتاحة وتوفير كل السلع الاستراتيجية للدولة، خلال الفترة المقبلة».

ووقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة 90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.