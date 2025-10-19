بابا الفاتيكان يعلن طبيب الفقراء المحبوب في فنزويلا أول قديس هناك

من المقرر أن يعلن بابا الفاتيكان، ليو الرابع عشر، اليوم الأحد أخيرا، تطويب "طبيب الفقراء" الذي يحظى بشعبية واسعة في فنزويلا؛ ليمنح بذلك الدولة الواقعة في منطقة الكاريبي أول قديس لها، وفرصة للاحتفال رغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها البلاد منذ أعوام، والتوترات الجديدة مع الولايات المتحدة.

وسوف يتم تطويب الطبيب خوسيه جريجوريو هيرنانديز - الذي يكنّ له الملايين كل تقدير واحترام؛ بسبب إخلاصه وتفانيه في خدمة الفقراء - إلى جانب الأم كارمن رينديليس مارتينيز، مؤسسة الرهبنة في فنزويلا، خلال قداس مقرر في ساحة القديس بطرس.

ومن المتوقع أن يحضر القداس آلاف الفنزويليين، بينما سيشهده آلاف آخرون ممن لم يتمكنوا من السفر إلى روما لحضور المناسبة، في كاراكاس، حيث سيتم نقل قداس الفاتيكان من خلال بث حي مباشر، صباح اليوم الأحد، في ساحة توجد بوسط المدينة.